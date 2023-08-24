根據航空網站，一架似乎載著「瓦格納集團」首腦普里格津的飛機今天墜毀俄羅斯，這架巴西航空工業公司的公務型噴射機飛航20多年僅出過1次意外，且人為肇因大於機械故障。

路透社報導，俄羅斯當局指出，傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）就在這架今晚失事私人飛機的乘客名單上。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，這架飛機是巴西航空工業公司（Embraer）生產的噴射機。

巴西航空工業公司不願對此置評，僅表示「公司一直遵從國際對俄羅斯的制裁」。這些措施阻擋西方國家飛機製造商供應零件給在俄羅斯飛航的飛機。

根據追蹤全球飛航狀況的網站Flightradar24，據傳載著普里格津的巴西航空工業公司萊格賽600型（Embraer Legacy 600）飛機於當地時間晚間6時11分在雷達幕上消失，這架飛機編號為RA-02795。社群媒體上一段未經證實的影片顯示，一架看似為私人噴射機的飛機從天空往地面墜落。

航空網站International Aviation HQ指出，萊格賽600型飛機於2002年起提供飛航服務，直到2020年停產前，共生產近300架。

根據International Aviation HQ，萊格賽600型飛機僅發生過一次意外，2006年此型飛機在從巴西航空工業公司當地工廠飛往美國途中，與高爾航空（Gol）一架波音737-800型飛機空中擦撞。這架萊格賽600型飛機雖受損，但機師將飛機降落、無人傷亡。隨後調查將責任歸咎於人為而非機械故障。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120824