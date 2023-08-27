俄羅斯6月向印度提供自2019年以來的首批鈾礦石，價值1350萬美元。

鈾是一種銀白色的金屬，具有微放射性。鈾在軍事方面的應用主要在於製造高密度穿甲彈，在民間主要在核電廠中作核燃料用。

根據《俄羅斯衛星通訊社》對印度商工部數據的分析，印度購買的鈾礦石數量為118噸。而此前一次俄羅斯向印度供應鈾礦石是在2019年，當時全年出口1770噸鈾，價值1.016億美元。

另外，《衛星通訊社》早前報導稱，美國今年上半年從俄羅斯購買了416噸鈾，是去年同期的2.2倍，也是自2005年以來的最高水平。

美國5大鈾來源國還包括德國（佔進口量的13％）和加拿大（佔進口量的11％），兩國供應量分別增加1.5％和100％，達到2.77億美元和2.475億美元。加拿大是美國唯一的天然鈾來源大國。與此同時，去年對美鈾出口排名第2的荷蘭今年供應減半至1.93億美元，降至第六位。