北京日前發布「2023年版標準地圖」，將不少具領土爭議的地區納入國家版圖，其中也包括中俄邊界河島「黑瞎子島」（Bolshoy Ussuriysky Island）。沉默3天後，俄羅斯終於在今天做出回應，否認兩國之間存在任何領土爭議，希望外界別再把焦點放在這件事上。

根據「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）1日發表新聞稿，否認中國涉嫌侵占俄羅斯領土：「（中俄）堅守相同立場，那就是兩國之間的邊界問題早已獲得解決。」

沙卡洛娃表示，中俄兩國在2005年簽訂條約，劃分黑瞎子島的主權，2008年針對長達4300公里的邊界進行了最終確認，因此兩國之間「不存在互相主張領土」的問題。她也強調，邊界劃分是中俄多年努力的成果，足以作為世界各國化解領土糾紛的「成功典範」。

美國「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）指出，莫斯科這回面對領土爭端，採取與過去相反的作法，輕輕帶過爭議，顯示普丁將中國領導人習近平視為至關重要的合作夥伴，因為需要，所以願意向他低頭。另一方面，普丁希望能維持自己的強人形象，因此不樂見這次事件引起國內關注。

位於黑龍江與烏蘇里江交會處，面積約335平方公里。根據2008年的中俄邊界協定，俄國擁有黑瞎子島東部、約全島2/3面積的土地，島嶼西部則屬於中國黑龍江省。在中國新版地圖中，黑瞎子島全島都被納進中國。