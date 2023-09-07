北韓中央通信社（KCNA）今天報導，中國國務院副總理劉國中本週稍晚將率領黨政代表團訪問北韓，參加北韓建國75週年慶祝活動。

報導指出，中國訪問代表團此行是應北韓朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）政府的邀請。

北韓將於9月9日舉行建國紀念日活動；今年是朝鮮半島脫離日本占領的75週年。

另一方面，根據路透社報導，美國官員表示，金正恩可能很快就會訪問俄羅斯，屆時會是金正恩自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次出國訪問，預料會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）討論武器交易案。

中共中央政治局委員李鴻忠7月率代表團訪問平壤，出席紀念韓戰結束70週年閱兵典禮，是中國代表團自疫情爆發以來首度出訪北韓。

當時北韓官媒的畫面顯示，在閱兵典禮上，李鴻忠與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和金正恩並肩觀看北韓核彈頭彈道飛彈的展示。

事實上，聯合國安全理事會早前已在中國和俄羅斯贊同下，禁止北韓發展核武。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120907