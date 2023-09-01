美聯社報導，羅馬天主教教宗方濟各1日上午飛抵蒙古國首都烏蘭巴托，開啟北亞唯一內陸國家的首次訪問。由於天主教在蒙古國影響力極為有限，分析人士認為，方濟各也許是想藉出訪機會，尋求讓蒙古國成為梵蒂岡與中國和俄羅斯溝通的「中間人」。

據報導，方濟各在烏蘭巴托成吉思汗國際機場受到蒙古國外交部長和儀隊歡迎。預計為期四天訪問中，方濟各將與蒙古國總統和總理會晤，對蒙古國政府、文化和商界領袖發表講話，並會見當地天主教社區神職人員。

預計方濟各還將在9月3日主持一場跨宗教會議，強調蒙古國不同宗教共存的歷史傳統。蒙古國國內的佛教、猶太教、伊斯蘭教、神道教、天主教和東正教等宗教代表受邀出席。

這是教宗首次出訪蒙古國。梵蒂岡稱，訪問目的是鼓勵蒙古國的天主教信徒。方濟各在啟程前指出，這是「值得期待的訪問」，「擁抱人數不多但信仰充滿活力、投身慈善事業的蒙古國教會」的機會。

但美國《紐約時報》質疑認為，天主教在蒙古國的影響力極為有限，當地教會規模只不到1500人。去年，方濟各將一名在烏蘭巴托生活了數十年的義大利傳教士提升為樞機主教，此舉一度震驚梵蒂岡。

有分析人士推測，方濟各試圖藉此次出訪在國際舞台上發聲，尋求讓蒙古國成為梵蒂岡與中國和俄羅斯接觸的「中間人」。

半島電視台稱，方濟各將與蒙古國政治領導人舉行一整天的會議，話題可能涉及中國與俄羅斯。自中國與梵蒂岡在2018年簽署關於主教任命的臨時性協議以來，方濟各一直尋求改善梵中關係，有意與梵蒂岡和中國同時保持友好關係的蒙古國或許可以創造「對話的機會」。

此行特別的是，方濟各在專機借道飛越中國領空時，向中國人民傳達祝福，表達對團結、和平的希望。對此，中國外交部發言人汪文斌1日回應說，梵方的祝福體現了友好和善意。近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，中方願繼續與梵方相向而行，進行建設性對話，增進理解，積累互信，推進雙方關係改善進程。

在俄烏衝突的背景下，梵蒂岡與俄羅斯的關係是外界關注的話題之一。本周稍早，方濟各向俄羅斯聖彼得堡青年天主教徒發表視訊講話時發表了爭議言論，他在講話中讚揚俄國沙皇彼得一世和葉卡捷琳娜二世，稱俄羅斯青年為「偉大俄羅斯的繼承者」。

這一發言引起烏克蘭政府不滿，烏官員指責方濟各為俄羅斯軍事行動「辯護」。對此，梵蒂岡回應說，方濟各的發言並不等於支持俄羅斯。

方濟各曾試圖調解俄烏衝突，維持梵蒂岡在衝突中的外交中立。美聯社為此研判，他或許會利用在蒙古國舉行跨宗教會議的機會，向俄羅斯東正教會問候。

由於外界普遍關注此次訪問與中國和俄羅斯的關聯，蒙古國政治學者蘇馬蒂·盧夫桑登德夫（Sumati Luvsandendev）直言，「實際上，沒有人在談論教宗的事。」

不過，梵蒂岡方面堅決否認此次出訪涉及有關中國或俄羅斯的事務。梵蒂岡發言人馬泰奧·布魯尼（Matteo Bruni）堅稱，訪問的重點是蒙古，「方濟各教宗將主要與他們交流。」