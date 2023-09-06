亞美尼亞今天表示，將於下週與美國舉行聯合軍事演習。路透社報導，亞美尼亞這項舉動可能引起俄羅斯不滿。

亞美尼亞國防部宣布，9月11日至20日的「鷹夥伴2023」（Eagle Partner 2023）演習目的在為亞美尼亞軍隊做好參與國際維和任務的準備。亞美尼亞國防部並未透露將有多少美國和亞美尼亞人員參加演習。

俄國在亞美尼亞設有一個軍事基地，並自視為南高加索（South Caucasus）地區的強權國家，這個地區在1991年以前是當時蘇聯的一部分。

俄國在這個地區駐有維和部隊，以維護2020年亞美尼亞和亞塞拜然簽定的停火協議，當時是蘇聯解體以來兩國第二次開戰。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）上週末接受一家義大利報紙採訪時表示，面對鄰國亞塞拜然持續侵略，俄國未能確保亞美尼亞的安全。他認為，俄國在烏克蘭作戰，代表著俄國無法滿足亞美尼亞所有的安全需求。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天告訴媒體記者，他不同意帕辛揚的言論：「俄羅斯是這個地區不可或缺的一部分。俄羅斯在穩定該地區局勢方面發揮著一貫的、至關重要的作用…而我們將繼續發揮這個作用。」