根據彭博社彙整的最新交易數據，8月截至30日，全球基金買超印度股票近16億美元。相較之下，全球基金從台灣、韓國、印尼、泰國、菲律賓合計撤出近70億美元、從中國股市更撤出123億美元。馬來西亞股市截至8月24日的外資淨流入3500萬美元，雖然規模不大，卻是除了印度之外，唯二沒被遭外資拋售的亞洲新興市場。

截至8月，印度股市連續六個月實現淨流入，現在僅差1.37億美元，就能扭轉2022年外資在印度股市狂撤170億美元的黑歷史。

儘管印度股市今年來上漲6.3%的表現仍然落後台灣和南韓股市，但仍是該地區表現最穩定的股市之一。NSE Nifty 50指數的年線可望連8紅。

孟買券商Prabhudas Lilladher Pvt.研究部門主管Amnish Aggarwal表示，印度仍處於有利位置（sweet spot）。印度股市之所以脫穎而出，是因為它們在經濟快速增長之際也提供多元化的機會，這與歐洲、美國及亞洲許多地區的增長放緩形成鮮明對比。