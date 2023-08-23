馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉貪遭判12年入獄服刑，納吉今天的臉書貼文訴心情，指出入獄屆滿週年，「仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地」，認為自己持續遭迫害。

馬來西亞前首相納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院裁定維持12年徒刑的原判，納吉隨即被移往監獄。

納吉的臉書今天上傳一張正在梳洗的照片，並附上詩歌，指出「365天已過去，仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地。每天5次祈禱成習慣，祈求獲得憐憫並減輕考驗，祈求平安，免受苦難」，認為自身持續遭迫害。

此篇貼文引發不少支持者相挺，目前獲逾6萬網友按讚，5000多個留言，1000多次分享，多數是為納吉祈福。

納吉的臉書貼文昨天也發布入獄迄今時間，從去年8月23日至今年8月22日，並標籤「為納吉伸張正義」（#JusticeforNajib）

馬來西亞星洲日報、東方日報等當地媒體今天也報導納吉臉書管理團隊的貼文。（編輯：張芷瑄）1120823