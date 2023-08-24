前總統陳水扁女婿趙建銘今天上午9點多駕駛法拉利跑車疑似因超車不慎，與1名機車騎士發生擦撞，2人都沒有受傷，雙方酒測值均為0。由於趙建銘目前仍在假釋期間，是否會因車禍影響假釋，律師簡大為表示，如果僅是「過失」而非「故意」，就不會影響，但假設趙有酒駕或肇逃，就構成故意要件，恐將撤銷假釋。

簡大為律師解釋，撤銷假釋要件要是「故意犯罪」，如果僅是普通車禍，又沒有酒駕或肇事逃逸，通常仍屬於過失傷害，不至於影響趙建銘假釋資格。

警方指出、這起車禍事故發生在上午9點22分，地點在東門路三段，機車騎士遭趙建銘駕駛的法拉利擦撞後，主動報警，警方獲報到場，機車與法拉利都已移至路邊，兩輛車都僅有輕微車損，沒有人受傷，警方現場完成酒測值檢測，並請兩方駕駛人到派出所製作筆錄，機車騎士目前已完成筆錄製作，趙建銘因表明有要事，擇日才會前往做筆錄。

趙建銘因犯台開股票內線交易案被判刑3年8月定讞入獄，今年4月19日才獲准假釋出獄，阿扁上個月也才在臉書宣布，「趙建銘醫師強勢回歸」，透露趙建銘將在台南開診所。