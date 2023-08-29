賴姓男子今年1月酒駕，在新北市汐止區撞死69歲蘇姓婦人，為士林地檢署首宗國民法官陪同審理案件，但蘇的家屬以「不願受到社會關注」為由，聲請不由國民參與審判，賴也表示已經認罪，拒絕國民參審，士林地院尊重雙方意見，已於日前裁准

55歲賴男今年1月30日晚，先是與友人餐敘時飲酒，結束後執意酒駕，晚間7時許開車行經汐平路一段往汐止方向時，逆向撞上步行過馬路的蘇姓婦人，蘇因傷勢嚴重，送醫後宣告不治，警方到場對賴進行酒測，酒測值為0.57，士檢偵結後依酒駕致人於死罪提起公訴。

士林地檢署案發後依法相驗及分案偵辦，因國民法官法於今年 1 月 1 日正式施行，第一階段適用的案件類型，為故意犯罪因而發生死亡結果之案件，士檢啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官，組成「國法案件專案小組」推行相關程序。

其中國民法官法第6條規定，「被告就被訴事實為有罪陳述，經審判長告知通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當，法院得依職權或當事人、辯護人聲請，聽取當事人、辯護人意見後，裁定不行國民參與審判。」賴男遞狀表示已經認罪，希望從國民法官案件，改回一般刑事案件，由職業法官審判即可。

蘇姓婦人家屬也以「不願受關注」為由，聲請不由國民參審，認為此舉將會引來媒體報導，可能成為二度傷害，影響家人未平復的難過心理。

士院審酌，維護人性尊嚴、建立溫暖而富人性的司法訴訟制度，是憲法誡命，需注意死者家屬於審判中，渴求寧靜不受外界干擾之期盼，因此裁定不行國民參審，全案可抗告。