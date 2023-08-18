海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊參謀主任林佑柏，涉嫌將軍用肉品罐頭運回台灣轉賣，遭士檢依貪污罪逮捕後羈押至今，士林地院18日開庭後，林坦承犯行，法官認為已無羈押必要，下午裁定林與張姓上士各依15萬交保、限制住居。

今年3月間，馬祖莒光鄉因缺乏肉品，讓駐防的官兵吃了好幾天的罐頭，官兵在沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉」，引爆罐頭爭議，國軍立即從台灣派C130運輸機空投運送肉品馳援。

士檢接獲檢舉，林男時任馬祖岸巡隊中校參謀主任，因職務上機會，與負責採購的部屬合謀，將海巡署內沒人注意的食品罐頭運往台灣，再透過業者轉賣，林另涉吸金案，並曾以考績、獎懲等職權逼迫下屬，廉政署專員經跟監、蒐報，逮捕林在內的多名軍士官，發現罐頭日期標示在去年，懷疑盜賣時間長達1年。

士林地院18日開庭，林、張2人坦承犯行，審理法官認為，被告可預見所判處罪刑非輕，有刑事訴訟法第101 條第1 項第3款之羈押原因，但因2人認罪，已無繼續羈押之必要，命2人各以15萬元具保，並均予限制住居。