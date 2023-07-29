桃園市文化局今年首次推出馬祖語文傳承計畫，今天由副市長蘇俊賓頒發證書給參加的學員。（陳夢茹攝）

大成國小6年級學生鄭展宏（右）上台分享學習馬祖語的心得。（陳夢茹攝）

桃園市馬祖移民人口眾多，已超過5萬多人，為馬祖人的第2個故鄉，文化局今年首次推動馬祖語文傳承計畫，針對馬祖後代小學生舉行5天的「馬祖語言文化體驗營」，今天由副市長蘇俊賓頒發證書給25名參加的學員，學員們也上台分享學習心得。

蘇俊賓表示，桃園有許多馬祖移民的人口，八德更可以說是馬祖的首都，現在與上一代的連結最重要的就是語言，選於暑期辦理文化傳承活動相當有意義。桃園人有個特色及優勢，由於桃園像是大熔爐，有著各式各樣的人，因此多數人並沒有省籍情結，所有人都不分你我，因此文化傳承的活動也不能只靠公所層級推動，要拉高至市府層級，承諾會再接再厲推廣馬祖語言及文化。

文化局指出，馬祖語快速流失，依文化部去年8月提出的《國家語言發展報告》，馬祖語的世代傳承情形，3代間母語流失的比例高達94.23％，在傳承危機上屬於「嚴重危險」的等級，也就是該語言主要由祖父母這一代或上一代使用，這顯示馬祖語已發生嚴重的世代斷層，等到年長世代離去，馬祖語就會逐漸消亡。

「我用學到的馬祖語跟阿公、阿嬤視訊！」大成國小6年級學生鄭展宏說，參加營隊學習到很多馬祖語，有透過手機視訊向阿公、阿嬤展示學習成果，他們聽到自己講馬祖語都覺得很開心。

文化局說，考量馬祖傳承面臨嚴重危機，今年首次推動馬祖語文傳承計畫，於7月暑假期間以設籍桃園市馬祖後代小學生為對象，舉辦5天「馬祖語言文化體驗營」，今天於馬祖會館舉辦成果交流會，後續9月到10月間更將推出「馬祖故事劇場」，帶著學生一起創作馬祖故事劇本，培訓馬祖後代學生用馬祖語演出馬祖故事，深化母語扎根傳承。

文化局認為，未來必須針對年輕世代的語言傳承，加強推動復振措施，市府將從落實語言生活化，從家庭、學校及社會面向持續推動，營造友善使用環境，提升年輕世代使用母語的機會。此外並透過推動語言現代化，運用數位科技發展語言數位媒體，完善學習管道，讓年輕世代樂於說母語。