學員們在山茶花竹編工作室老師劉明智帶領下，學習了4款作品製作技巧。（鹿滿社區提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉鹿滿社區透過農村再生計畫，帶著社區民眾學習竹藝編織。（鹿滿社區提供／呂妍庭嘉義傳真）

以「儲存」為主軸，以「傳承」為使命，嘉義縣竹崎鄉鹿滿社區透過農村再生計畫，帶著社區民眾學習竹藝編織，既展現傳統竹編工藝之美，更融入現代設計元素，鹿滿社區理事長林乙均強調，手工技藝培訓計畫是鹿滿社區儲存文化技藝一大里程碑，希望透過計畫推動，讓更多的人認識、珍惜傳統技藝，更帶動社區文化發展。

這次培訓計畫，學員們在山茶花竹編工作室老師劉明智帶領下，學習了竹草莓編織、馬上有錢、竹鐘、竹敢（柑）仔等4款作品製作技巧，過程中學員們各個神情投入、專注，一同展現手藝魔法，編織屬於地方的故事。

林乙均說，鹿滿社區手工技藝文化傳承培訓計畫能成功舉辦，離不開縣政府、鄉公所和社區的辛勤努力和支援，尤其培訓計畫不僅讓參與學員獲得寶貴的技藝，也為鹿滿社區注入新活力和創意，縮短人與人的距離，加深居民情誼，無形中也強化地方凝聚力。

林乙均說，相信這些精湛作品將成為鹿滿社區文化儲存的重要記錄，未來，鹿滿社區會繼續致力推動農村再生等相關計畫，期待與更多志同道合的夥伴攜手合作，守護鹿滿的傳統、獨特文化。