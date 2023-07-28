嘉義市今早緊急停班停課惹民怨，黃敏惠親上火線說明。

嘉義縣、嘉義市政府今早7點緊急宣布停班、停課，遭批決策太慢，嘉義市長黃敏惠親上火線說明，指早上看到颱風路徑變化，加上氣象觀測站測得10級陣風，考量到民眾上班、上課的安全，以及嘉義縣、市生活圈，因此做出停班課的決定。

黃敏惠說，昨氣象預測嘉義未達停班課標準，但今早風雨轉強，且風力觀測已達10級風，基於與嘉義縣為共同生活圈，且受地形、雨量等影響恐影響通行及上班、上課安全，今早才決定停班、課。

嘉義縣政府也解釋，依據中央氣象局昨日晚間7點預報資料，嘉義縣今上午平均風力5至6級，陣風8至9級，均未達到停班課標準，故昨晚間8點宣布今照常上班、上課。

縣府表示，直至今日清晨4點，依據氣象局預報資料，嘉義縣風力仍未達停班課標準，惟清晨6點，沿海測站陸續觀測到10級以上陣風，縣府基於保障民眾安全的考量，才在上午7點宣布停止上班、上課，造成民眾不便尚請見諒。