受卡努颱風影響，台東縣政府宣布，明(4)日台東縣除蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、停止上課外，其餘地區正常上班、正常上課。

颱風卡努影響 台東縣府宣布蘭嶼鄉今天中午停班停課
卡努來勢洶洶 高雄「這5行政區」明天停班停課
颱風卡努影響 綠島鄉今天下午18點起停班停課
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