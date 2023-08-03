卡努颱風來襲 台東2離島明停班停課 19:162023/08/03 中時 蕭嘉蕙 、 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卡努颱風來襲，台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉8月4日停班停課。（蕭嘉蕙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受卡努颱風影響，台東縣政府宣布，明(4)日台東縣除蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、停止上課外，其餘地區正常上班、正常上課。 颱風卡努影響 台東縣府宣布蘭嶼鄉今天中午停班停課 卡努來勢洶洶 高雄「這5行政區」明天停班停課 颱風卡努影響 綠島鄉今天下午18點起停班停課 #台東 #蘭嶼鄉 #綠島鄉 #停班 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努雨量7成進北部水庫 曾文盼颱風後西南氣流解渴 18:112023/08/03 生活 卡努還沒走！下周可能又有颱風 專家曝生成時間 10:042023/08/03 生活 卡努逼近台東颳焚風 路樹「連根拔起」橫躺路中間 現場畫面曝 09:232023/08/03 生活 卡努颱風將北轉！北部注意風勢 中南部小心局部大豪雨 18:182023/08/03 生活 卡努颱風掀大浪 台東都蘭1遊客遭捲外海搜救中 17:072023/08/03 社會 脫鉤北北基不放假 張善政坦言掙扎：慶幸風雨不明顯 10:322023/08/03 生活 張善政不放颱風假「鄉民戰翻了」 他驚曝：媽媽是綠粉也稱讚 10:462023/08/03 政治 卡努主環流抵達！北北基進入「雨勢最猛時段」 15:312023/08/03 生活 卡努走超慢 風向已轉！中南部今晚開始炸雨 15:122023/08/03 生活 北北基宜警戒！台東卻飆39.1度高溫 蘭嶼放颱風假 14:092023/08/03 生活 卡努颱風動向迷離 明天北北基再停班？氣象局這麼說 09:272023/08/03 生活 颱風假再1天？風雨預報出爐了 3地達停班課標準 17:442023/08/03 生活 卡努暴風圈下午觸陸 氣象專家曬1圖驚：太奇葩！ 08:402023/08/03 生活 韓國瑜颱風天攜「老友」關心！自曝最愛這款泡麵 19:392023/08/03 政治 卡努滯留雨炸半個台灣！7地山區豪雨警戒 17縣市豪大雨特報 16:562023/08/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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