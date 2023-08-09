汪汪隊立大功！ 吠叫解救「蘭嶼小玳瑁」，民眾開火燒網助游回大海。

台東蘭嶼八代灣是海龜重要棲地，昨日謝姓民眾聽聞狗吠聲不斷，上前查看發現1頭幼年玳瑁，全身遭廢棄漁網、繩索纏繞，受困沙灘石礫中，研判是吃海草時不慎被困，隨即以打火機燒斷纏繞物，脫困後順利游回大海。
1頭長約20公分的小玳瑁背上纏繞漁網、繩索，半身卡在沙灘石礫中動彈不得，神情顯得無助，謝姓民眾見狀「連繩帶龜」拉起，隨手掏出口袋的打火機，小心翼翼把纏繞物一一燒斷，協助脫困。
謝姓民眾表示，昨天經過八代灣海岸時，聽到幾隻狗不停對著沙灘吠叫，似乎有東西在動，上前一看竟然是1頭小海龜，擔心會被狗叼起來玩弄致死，趕緊解救。
他說，漁網、繩索周邊有海草，小玳瑁可能是為了吃海草不慎被網住，脫困後明顯全身無力，所幸順著拍打上岸的浪游回大海。
台灣海洋大學海洋生物研究所教授程一駿表示，蘭嶼海灘的沙量受氣候影響甚大，今年尤其嚴重，因此較少有海漂垃圾滯留，導致海龜受困事件發生，且海龜也會尋覓合適海灘產卵繁殖，近10年海龜數量穩定。
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