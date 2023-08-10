台東縣府原預計拓寬東44線鄉道，日前舉行第1次部落說明會。（蔡旻妤攝）

台東縣府原預計拓寬東44線鄉道，多次遭反對，縣府今天表示尊重部落決議取消拓寬工程。（蔡旻妤攝）

台東縣府原預計拓寬東44線鄉道，今年5月開工典禮遭部落反對。（蔡旻妤攝）

為緩解富岡至富山擁塞車潮，台東縣府預計拓寬東44線鄉道，由台11線加路蘭一帶拓寬道路接台11乙石川，便於往返海岸線與火車站，然而5月開工就遭部落反彈，日前舉行第3次部落說明會，出席的30人都不贊成，雖有部分民眾私下支持，台東縣政府今表示，尊重部落決議，宣布停止執行東44線拓寬建設及所有相關計畫。

東海岸每逢假日就湧現車潮，台11線省道富岡到加路蘭路段更是常塞車到動彈不得，縣府因而提出東44線道路拓寬計畫，可減省3分之2塞車時間，未料開工首日便遭部落反彈。

縣府說明，東海岸由加路蘭部落沿志航機埸周邊銜接石川部落經台東大橋進入台東市區道路，早期為省道台11線，因志航機場興建，經公路總局重新選址並開通為目前的省道台11線，造成舊省道台11線（伽路蘭至石川路段）志航機場周邊路段中斷，致加路蘭部落及石川部落沿線對外交通、產業發展逐漸没落。

為發展部落觀光產業改善交通，縣府將舊省道台11線整編為鄉道東44線，並於2021年向交通部公路總局提案爭取連接加路蘭及石川兩區道路依原有道路寛度開通，2022年獲公路總局核定補助2億元辦理此項道路工程，盼車輛分流並帶動加路蘭及石川的地方發展。

縣府強調，自獲補助後，積極進行相關工程規畫發包及用地取得作業，終於順利完成2次公聽會及私有土地價購程序，工程也順利完成發包並於今年5月開工，未料，因加路蘭部落居民反對，縣政府開工前已先至部落召開施工說明會，居民要求增設社區人行道交通安全號誌，改善排水溝加蓋等並建議，縣府立刻1000餘萬經費並全數接受。

第2次部落說明會，族人要求需依原基法進行部落諮商同意方可施工，並要求工程立即停工（當時工程並未施工），因部落提出多項要求查詢事項及查明是否進行部落諮商等，縣府尊重所提意見並進行相關事項確認，部落關心的文化遺址破壞、生態環境破壞及是否應先召開部落諮商會議等議題，也一一查明並向部落說明。

台東縣政府、台東市公所、民意代表8月1日前往伽路蘭舉辦第3次說明會，有30位部落族人出席，全數反對道路開闢，台東縣政府本於尊重地方意見避免衝突原則，經多次研議後決定遵從部落決議，並宣布東44線建設停止執行，其他與東44線建設相關計畫（水溝加蓋、人行道、號誌、標線、聚會所）也一併終止。