加路蘭部落前頭目蔡貴發表示，部落非全數反對東44線計畫，以他的立場仍希望闢路。（蕭嘉蕙攝）

飽受台11線塞車之苦的東海岸居民盼加路蘭部落能「將心比心」，同意新闢東44線計畫。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府爭取並投入近2億元新闢東44線替代道路，紓解台11線富岡至富山段交通壅塞，期間歷經3次說明會，仍遭當地加路蘭部落31戶居民反對，計畫被迫宣告終止，由於茲事體大，今上午多位議員與東海岸沿線居民赴縣府洽談，並向部落喊話「留1條路給我們走」。

東44線替代道路全長5.75公里，北起台11線加路蘭、南接台11乙線石川，預計減省2／3的塞車時間，台東縣府召開多次地方說明會並修正道路計畫，當地加路蘭部落以影響通行安全、衝擊環境等原因反對，台東縣政府基於尊重地方意見，8月10日宣布東44線及相關建設一併終止。

台東縣議員林東滿表示，加路蘭部落所提出的反對理由牽強。縣議員楊朝信也表示，少部分人反對造成東44線拓寬工程停擺，對於台東是一大損失，希望能夠重啟計畫。

東河鄉隆昌村長周明義高呼，東河鄉北3村是塞車最大的受害者，長者急需到醫院卻塞在回堵車陣中，恐因此少了1條生命，盼部落能「將心比心，留1條路給我們走」。

對此，與會的加路蘭部落前頭目蔡貴發表示，部落會議過程中並非全數反對東44線計畫，以他的立場仍希望縣府能蓋這條路。

會議最終，縣長饒慶鈴表示，「解鈴還須繫鈴人」，很遺憾現階段無法完成東44線工程計畫，後續對於台11線沿線道路建設不會停止。