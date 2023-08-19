苗栗縣政府推動客庄創生環境營造計畫，前透過苗栗縣客家輔導團輔導鄉鎮市公所向客委會提報計畫，近期獲核定2件總核定經費1710萬元案件，分別由頭份市公所執行「頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道暨周邊環境改善工程」及南庄鄉公所執行「苗栗縣南庄鄉員林村地方記憶空間─南浦圳之『阿金埤』」等兩案計畫。

文觀局長林彥甫指出，苗栗縣客家輔導團是由社團法人台灣社區培力學會所組成，成員包含了產官學等各方領域專家學者，透過計畫主持人暨專家學者的引領，對於本縣18鄉鎮公所有意申請客委會補助的案件，可先行檢視計畫的必要性、完整性、周延性、可行性與客家文化之關聯性及重要性，從活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境方面來提供意見，並藉由相關資源挹注再造客庄新生命。

這次獲核定補助的「頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道」，地方希望透過計畫，尋找步道沿線可使用的腹地和優化步道提升休憩品質，結合周邊樂陶工坊的柴燒窯與池塘、地方產業與景點的串連，提升鹿廚坑聚落遊憩深度與廣度。

另南浦圳「阿金埤」」計畫，南庄地方為緬懷農民邱阿金當初開墾辛勞，以及推廣在地客家聚落文化的發展歷程，透過舊有歷史空間營造再現水圳原有風貌並以當地歷史脈絡作為主題傳達客庄開墾精神與歷史意義的文化場域。

苗栗縣是全台客家文化蘊育的重鎮，轄內18鄉鎮市皆列入重點客家發展地區，縣府歷年來積極提案爭取建設亦有所成，未來縣府仍會進一步結合更多面向，讓本縣整體相關產業更多元化、更緊密貼近地方產業。