國民黨主席朱立倫19日受邀參加台東縣關山鎮新福部落豐年祭。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫19日受邀參加台東關山原來不簡單生活節。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫19日受邀參加台東關山原來不簡單生活節。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫19日晚間受邀至台東縣關山鎮參加新福部落豐年祭，受到民眾歡迎，他首先以族語向大家問候，並提到他從新北市開始，推動台東每個部落55歲以上民眾免費配戴老花眼鏡的福利，邀請大家20日一早一起到關山參與敬老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務活動。

朱立倫也表示，拜託大家總統支持侯友宜，並支持台東出身的原住民立委候選人黃仁，他也特地與部落族人拍照、握手致意，隨後與台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐趕往關山原來不簡單生活節。

朱立倫在關山原來不簡單生活節在台上也特別介紹現任大武鄉長黃建賓，他說「這是未來的立法委員」，若大家想把台東的美推向全世界，就要有饒慶鈴、黃建賓及關山鎮長彭彭（彭成豐）還有台下的縣議員陳宏宗，致詞後便與活動市集各個攤商握手打招呼。

朱立倫20日早上將陪同台東立委參選人黃建賓在關山市場拜票，隨後到關山鎮德高社區活動中心參與敬老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務活動及德高部落豐年祭。