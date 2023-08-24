AI龍頭輝達（NVIDIA）週三盤後公布第二季財報表現優於預期，帶動股價收盤上漲3.17%收在471.16美元，盤後交易更一度大漲逾9%。輝達股價暴衝引發討論，但有網友提醒需觀察營收題材是否利多出盡。

輝達第二季營收135.1億美元，比去年同期的67億美元翻倍，比上一季增加88%，年增加更是高達101%。第二季財測調整後，每股淨利（ EPS）為2.7美元，優於Refinitiv預期，第三季營收預估160億美元，也高於Refinitiv的預估。

台灣AI概念股是否跟著引發關注，網友紛紛表示「台股AI開盤噴爆，尾盤殺爆」、「輝達很棒，但台股的AI今天應該是大出貨盤」、「長榮之前營收也猛爆，結果追高都套」、「等營收財報都出來才要追，是要套在山上嗎」、「這營收開這樣不會有逃命波嗎」、「營收開出來股價通常接近高點了」、「輝達是真正賺到流湯的贏家，代工組裝最後就是淪為削價搶單」。

也有網友看好也是AI概念股的台積電有機會補漲，「台灣最強的AI就是台積電，坐等台積電發動」。