AI重燃戰火，台股技術面有轉強跡象。台新投顧副總經理黃文清表示，輝達股價創新高，台美科技類股走強，台股指數在半年線獲得強力支撐，並企圖持續走強，預估在前波高點在17346點到半年線區間震盪，大盤指數是否突破萬七？預估季線16909.93上檔有壓，短期要破不易，而低檔半年線將有強力支撐，走勢區間震盪，個股表現空間仍大。

即將進入九月的台股，黃文清表示，在操作上，九月初有半導體展、13日將發表蘋果新機、14日起有航太展，相關題材個股均有出頭表現空間；而其他類股也可關注電動車、蘋概股等均有機會。至於熱門族群AI是否再加碼？在大盤區間震盪下，持股不用過度加碼，以換股操作為主，族群仍可輪漲向上。針對九月投信季底作帳行情，這波漲多盤整，留意九月行情，預估九月上半月有作帳行情，下半月關注結帳行情。

蘋果新機即將亮相，蘋概股閃亮亮，AI和蘋果雙題材的全新(2455)衝上漲停147元，Type-C概念股偉詮電(2436)同樣漲停創波段新高，雙王台積電(2330)、大立光(3008)也強勢表態。

高端疫苗(6547)COVID-19疫苗獲世衛技轉授權，高端疫苗開盤跳空漲停鎖在69.4元，大股東基亞(3176)隨後也跟進鎖在33.85元漲停，生技族群氣焰高，睿生光電(6861)也漲幅超過半根漲停，華安(6657)、全宇生技-KY(4148)、華廣(4737)、晶碩(6491)、光麗-KY(6431)、寶齡富錦(1760)等均股價紅通通，上市漲幅居第二。漲幅第一由前景看好的台玻(1802)領軍玻璃股奪下，第三由汽車拿下，周四法說會的裕隆(2201)強漲近5%領隊。

特斯拉大漲點火，毅嘉(2402)、定穎投控(3715)雙雙量增漲停，宣德(5457)、裕隆、華城(1519)、東陽(1319)等概念股催油門上攻。

高價千金股方面，股王信驊(5274)、股后世芯-KY(3661)雙雙上漲2%以上，大立光(3008)、緯穎(6669)同揚，力旺(3529)、旭隼(6409)持平，創意(3443)則收黑。