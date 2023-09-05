分析師指出，台股開低後震盪，資金由AI向外擴散，IC設計、tab C等都見多頭火種，櫃買指數連6紅，表現強勢，中小型股IC設計股輪漲，小型股轉強成為近日台股的新趨勢。

盤面上，台積電今日開低，晨盤跌幅約1%左右；天鈺(4961)8月營收雙成長，晨盤衝至漲停板157.5元，帶動驅動IC多頭人氣，矽創(8016)勁揚逾7%，敦泰(3545)、聯詠(3034)漲幅1~2%不等；鈺創(5351)買單拉抬，稍早漲近3%；偉詮電(2436)今早股價站上8字頭，晨盤最高曾至81.5元，漲幅3%；台燿(6274)獲投信一直站買方，盤中亮燈漲停；緯創(3231)回落至平盤，外資、投信皆站買方。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，目前加權指數面臨M頭及月線下滑壓力，加上匯市近一季累積貶值幅度較大，短線要見到大漲機率較低，大盤以緩步推進的可能性較大，建議可觀察新台幣匯價是否能止穩回升，以及本周可觀察指數是否站回季線之上，將有利台股後續上攻，近期對台股的拉回買進策略不變。

進一步來看，廖炳焜分析，隨領先指標跌幅縮小，同時景氣對策燈號持續回升，反映出國內景氣似有落底跡象，預估在下半季旺季來臨以及AI熱潮帶動出口成長、去化庫存完成等，有望見到出口年增率於第四季轉正，景氣對策信號將有機會於第四季正式由藍燈轉為黃藍燈，股市則有機會率先反應利多上漲。