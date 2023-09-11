台股今天早盤震盪走低，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創、技嘉、英業達、散熱股奇鋐等全面下挫，加上電子權值股台達電、日月光投控等回檔，牽動大盤指數跌幅超過百點，失守月線約16577點及16500點整數關卡，回測半年線約16437點重要支撐。

台股加權指數10時40分來到16437.1點，下跌138.92點，盤中成交值來到新台幣約1554億元，其中電子跌0.91%，金融股跌0.12%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌4.28%，電機機械跌1.16%。

盤中主要電子權值股台積電、鴻海遊走平盤之下，台達電跌近2%，日月光投控跌逾2%，廣達跌逾6%，緯創跌近6%，華碩跌6%，技嘉跌逾7%。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，8日美股收盤小漲，市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed）升息動向，今天台股主要受到AI概念股下挫影響、盤中跌幅超過百點，其他中小型股相對持穩，觀察台股收盤回測16500點是否有支撐。