今年股市相當詭譎，可以說是「多頭時期」，尤其『一張顯卡救台灣』的說法更廣受討論，觀看幾檔熱門的高股息ETF搭著AI概念股順風車，都讓績效相當亮眼！ 尤其6月9日掛牌上市的復華台灣科技優息（00929）主打100%科技股，且如今規模已突破460億元，這點讓投資人相當疑惑究竟什麼樣的因素，00929可以靠科技股扶搖直上成為高股息ETF人氣王?

數據會說話！00929指數波動度與大盤相似

過往，投資人對電子科技業的第一印象是波動度大。然而從00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」來看，並沒有想像來得大，以五年年化波動度來看（圖一），00929波動度與大盤相似。

資料來源：特選臺灣科技優息指數、臺灣電子類指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值；臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、臺灣高股息指數使用 Bloomberg提供之每日指數值，復華投信整理。

資料日期：2018.2.28-2023.2.28。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。

高股息ETF對決！百分百科技股00929總報酬亮眼

攤開高股息ETF成分股權重來看（圖二），比較00929與國泰永續高股息ETF（00878）、元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919），基本上電子股皆佔整體的多數，甚至都在50%以上，不難看出此類高股息ETF仍以電子科技股領軍為首。

資料日期：2023/08/22 ; 資料來源：CMoney

就近期數據來說，7月起台股加權指數表現不太好，7月底至今已下跌3%，電子指數部分也跌了2.8%，反觀00929卻是上漲0.7%。也就是說，00929在指數編制規則的選股基礎下，當整個大盤下跌時，就算00929持有的成分股為百分百科技股，卻是具有抗跌的特性。

資料來源：台灣指數公司, cmoney 2023/8/25

而「特選臺灣科技優息指數」編製的五項規則中，排除波動性大的股價、本益比、估值過高的股票，像是AI概念股如緯創、廣達等估值偏高，因此00929藉由指數調整成分股的時候，把估值及波動度偏高的股票拿掉，因此會比大盤指數跟其他高股息的ETF跌幅來得低。

回歸00929為何可以靠科技股翻身？最主要還是「嚴謹的指數編制規則」篩選成分股，00929經過6月更換一半成分股過後，轉向估值低且具有潛力的成分股，繼續走「穩定月配息」路線。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。