今(2023)年各國股市迎來多頭走勢, 台股前7個月上漲21%，國內110檔主動式操作的一般型台股基金，平均漲幅則是超過42%，幾乎是大盤的兩倍！財經主持人葉芷娟指出，越是多頭時期，越是主動型基金大展身手時刻，而今年上半年的台股是一張顯卡救台灣，而接下來金融市場正處在一個景氣和利率「雙轉折」的時刻，誰會是下一波台股造浪者？

台股多頭未結束 盧燕俐建議逢低買進

今年以來話題沒有退燒的「AI概念股」，無疑是許多股民最關注的產業題材之一。而財經專家盧燕俐也認同，縱然AI股從7月底以來出現大幅度震盪，卻更要掌握進場的時機點。她指出，就連政府的財政部官員都說「AI的部分是大幅度成長」，預估9月出口會翻紅，因此投資者可以考慮趁著數字還沒往上升的時候做一個卡位的動作，還笑著說：「太早出場只會捶心肝，到時候你就會說賺太少、賺太慢，基本上台股還是多頭架構，多頭還沒完全結束。」

(圖/截自復華投信YouTube: 景氣、利率『雙轉折』，誰是台股造浪者？)

市場也評估，由於AI運用領域應用廣，不致於會造成泡沫問題。此外，今年以來AI概念股的漲勢為一軍帶動二軍，接下來需要注意的是一、二軍將因為實質營收及獲利，出現「分化」的局勢。

下半年投資布局? 成長鎖定「新能源車、半導體」

至於下半年台股造浪者是否轉換，也成為各方焦點。專家認為，景氣循環已經走到相對谷底的股票，此時間點反而適合去布局，也就是所謂的「多頭時期，逢低布局」。例如相對比較疲弱的消費性電子，如記憶體部分，很多相關公司已經提到第四季大概就是谷底了，那麼相對就有機會，股價有會有一些提前反應，所以投資可以在相對底點去做布局。此外，往年第四季受到科技股的激勵，一些細部產業成長空間也值得關注，尤其是新能源車、半導體部分可以列入觀察。

(圖/截自復華投信YouTube: 景氣、利率『雙轉折』，誰是台股造浪者？)

復華高成長基金淨值再創高，百人研究團隊當靠山

葉芷娟觀察，台股加權指數在7月底還沒有突破歷史新高，但復華高成長基金的淨值已突破歷史新高，究竟什麼樣的精準決策可以讓此檔基金在前7個月跟著台股齊漲？以數據來說，台股大盤指數上漲21%，而復華高成長基金的漲幅達58%。

資料來源：復華投信、Lipper，2023/07/31。本基金成立日為1998/10/17。

如此強勁的長期威力，其成功因素就在於隱形的百人研究團隊。復華投信表示，優勢在於有全業界最豐富的投研資源，以債券股票來說，投研的人數就超過百人，幾乎是一般業界的一倍以上，足夠的彈藥才能夠為投資者更深入分析市場的行情及即時出擊。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。