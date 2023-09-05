在當地設廠的Microchip Technology執行長暨執行董事長Steve Sanghi表示，半導體產業的長期前景看起來「非常好」，AI、5G行動通訊、物聯網、電動車、自動駕駛車和數據中心等都是推動半導體產業成長的大趨勢，很難想像如果沒有半導體，這些產業要如何發展。

在提到供水時，他不認為這會是一個令人怯步的問題，因為包括英特爾和台積電在內等大型製造商都在重複利用95%或更多的水，「我已經在亞利桑那生活了33年，而我們從來沒有限水過」。

Aquila Tax-Free Trust投資組合經理Tony Tanner同意這個看法，稱該亞利桑那州在水源管理方面做得很好，此外，他表示該州的電網也相對可靠，「當你投入半導體精密製造時，不要突然斷電停機這一點至關重要」。

他並表示，隨著供應鏈、銷售商和中小型製造商進駐，亞利桑那州的半導體從業人員可能直逼14萬人。

這也點出了最關鍵的問題，當地半導體業將求才若渴，而這個需求能否被滿足?

美國的半導體業正在成長，但企業卻難以找到足夠的半導體人才來替補將退休的人員並驅動擴張計畫，儘管這並不是亞利桑那州獨有的問題。

目前全美半導體從業人員約為34.5萬人，美國半導體產業協會（SIA）和牛津經濟研究院（Oxford Economics）預估到2023年，該產業可能額外增加11.5萬個工作，也就是多出了約三分之一的就業機會，但要找到足夠的人填補這些職位可能並不容易，「隨著美國半導體生態系統在未來幾年不斷擴大，對於具備所需技能、培訓與教育的半導體人才的需求也將隨之擴大」。

他們警告，基於目前美國的培訓與大學教育體系，未來約7年額外需要的11.5萬個工作當中，恐將有6.7萬、相當於約58%處於懸缺狀態。而在這些懸缺的職位當中，約39%為技術人員（取得培訓證書或兩年制學院學位），35%為擁有四年制大學學位的工程師，以及26%需要碩士或博士學歷的工程師。

要填補這方面的人力短缺，就需要企業、學院和大學以及政府單位採取一系列的計畫與行動，但SIA和牛津經濟研究院表示，增加美國國內高學歷理工科人才的過程將耗時數年或數十年才能取得成果。

這份研究報告提到馬里科帕郡社區學院區（Maricopa County Community College District）推出的一項計畫或許比較有希望。當地社區大學與台積電、英特爾合作推出了「半導體技術員快速入門計畫」（Semiconductor Technician Quick Start program），只要參加10天的培訓課程就能進廠工作。報告指出，為期10天的速成計畫不會取代大多數技術人員職位所需的長期證照和副學士（associate degree）學位，但類似的計畫肯定可以提高美國人對半導體產業工作機會的認識，並鼓勵學生進一步接受相關的教育與就業機會。

Microchip Technology執行長Sanghi表示，他歡迎台積電等新公司加入，也歡迎英特爾等公司在這裡大舉擴張，「它擴大了人才庫並引進許多承包商，但這也是一把雙面刃，尤其當競爭對手需要快速擴充人力時，「台積電從英特爾招聘了很多人，而英特爾又從我們這裡挖角」。