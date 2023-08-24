輝達執行長黃仁勳作風親民，大陸小鵬汽車執行長兼董事長何小鵬近日在微博上透露黃仁勳的小故事，原來他每次都會在財報發布的隔天，舉行全員2小時例會，檢討前一季的失誤，甚至當面向員工道歉，讓何小鵬大嘆「相當不容易。」

小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙離職加入輝達，由於輝達與小鵬具戰略合作關係，何小鵬甚至親自將吳新宙帶到黃仁勳面前「交接」留下三人合影。

何小鵬在微博上透露黃仁勳帶兵的小故事，不只當面向員工道歉，還會舉出具體的案例檢討，讓他相當佩服。何小鵬也說，「下一個機會在 AIGC（生成式AI）和 AUTO（自動化），我們更深入的合作也即將開始。」

吳新宙轉發何小鵬的貼文寫下，「人生中兩位重要的男人，明天開始在輝達上班的第一天。」吳新宙還說，「據老黃表示，後面還是為小鵬打工，只是不用他（何小鵬）發工資了。」言談之中透露黃仁勳的幽默性格。

吳新宙被視為智慧駕駛領域的重要人物，更在小鵬汽車智動駕駛部門的靈魂角色，加入輝達後吳新宙將擔任全球副總裁一職，直接向黃仁勳彙報。