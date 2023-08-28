由於出口持續下滑、中國經濟增長令人失望，以及美國債息走高，韓元成為本月以來表現最差的亞洲貨幣。韓元兌美元匯率在8月貶值了3.8%。

和台灣一樣，科技業是韓國的經濟命脈，輝達井噴式的營收預測再度印證AI處理器需求十分暢旺，這將給SK海力士（SK Hynix）等供應商帶來蓬勃的出口機會。

在輝達上周發布業績後，韓元收漲1.3%，SK海力士股價大漲4.2%。周一韓元兌美元升值0.3%，儘管聯準會主席鮑爾上周五在央行年會釋出偏向鷹派的信號。

輝達上周三盤後發布財報，其上季營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，且預估本季營收為160億美元加減2%（約年增170%），遠超出市場預估的126.1億美元。輝達執行長黃仁勳並在法說會上表示，他看好這股AI熱潮將一直持續到明年。

投資人現在將緊盯韓國8月貿易數據，數據顯示8月1～20日出口較去年同期大減16.5%。

首爾ING Bank NV資深經濟學家Min Joo Kang表示，我們認為韓國晶片製造商的股價與美元兌韓元匯率之間存在負相關。輝達帶來的驚喜至少在短期內是一個影響市場的事件，直到另一個令人失望的數據或有關中國經濟放緩的消息出現。他預期到第三季底，韓元兌美元匯率可能升至1,300韓元。

上周五韓元收在1,324.78兌一美元。

市場上已經出現韓元看漲的跡象，上周美元兌韓元匯率未能突破位於1,343的阻力區，而技術指標顯示韓元已經處於超賣區。

雖然輝達可能有助於重振韓元，但韓元仍然面臨中國經濟放緩的挑戰。中國是南韓最大的出口市場。如果本周公布的中國8月製造業採購經理人指數（PMI）連續第5個月處於萎縮，韓元恐將再度面臨壓力。

澳盛銀行外匯策略師Irene Cheung表示，有鑑於中國的經濟和債務困境尚未解決，韓元仍將面臨逆風，儘管我們認為全球半導體可能已經見底。