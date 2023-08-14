歐開合唱團日前推出新專輯《最好的日常》。（風潮音樂提供）

「歐開合唱團」成軍20年曾獲台灣重唱大賽冠軍殊榮，日前推出全新專輯《最好的日常》，不僅打造出全台第一首人聲爵士重唱歌曲〈工作歌〉，曲風更結合古訓、爵士、Funky，甚至融入百老匯劇場感，可謂歐開集大成之作。他們更在製作過程，紛紛獻上自己兒時稚嫩的照片，無懼黑歷史被挖出，真實分享團員無濾鏡時最真實的日常樣貌。

為了營造部落中生命循環傳承之感，專輯第一首曲目力邀近七旬的雲力思首度清唱泰雅古訓Gaga，終曲則是回到故鄉部落，集結歐開歷代成員的孩子們再度唱起Gaga，象徵部落強勁的生命力由長老傳承至新生。女低音芭塔與初代團員孝賢兩位強褓中的千金，也在專輯中貢獻了她的高頻尖叫與天使笑聲。

團員們也提到舊照中出場最多次的，竟是穿越過台灣大街小巷的寶藍色小貨卡，他們回憶小時聽著大人們說夜晚上山扎營防野獸、白天手腳並用一步步開路的故事，「從小就看著爸爸、哥哥們開著小貨卡出入在山林間的部落，開向遠方漸漸變小的畫面讓人印象很深刻」。