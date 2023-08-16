兆豐銀表示，平均分期金額高達4.4萬元，顯示醫療費動輒數十萬，分期需求極大，遠高於一次付清的6,000元，其中兆豐銀觀察到會使用分期0利率的民眾，有高達7成都是女性，此數據也與「醫指付」調查有超過六成女性愛用的結果相符，推斷該年齡層女性較需扶老攜幼就診，因此能迅速結帳、甚至遠端付款的「醫指付」更能吸引女性使用。

「醫指付」自2017年啟用至今，醫療院所已從16家擴展至136家，支援的信用卡品牌包含Visa、MasterCard、JCB信用卡以及Visa金融卡，兆豐銀行自去年加入綁卡行列，並獨家推出醫療費單筆滿3千元以上3期0利率、6期年利率3％、12期4％及24期5％的優惠，有高達93％使用者都透過3期0利率的付款方式減輕醫療負擔，刷卡金額最高者甚至是同為發卡銀行的同業高層，顯示醫療費分期的方式確實為普羅大眾所需。

兆豐銀指出，以台灣的癌症冠軍肺癌為例，一次2週療程要價逾2萬元，一個月等於就要支出4萬元，若能透過「醫指付」綁兆豐卡分3期0利率，等於每個月只需支付1萬3千多元。另外，只要在「醫指付」APP輸入自己或是親友資料，看診後不必排隊等批價，直接透過APP刷卡就能付款，即便本人不在場，也可透過遠端幫親友繳費。