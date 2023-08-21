台灣作為全球自動化市場規模前十大國家，在電子零件、金屬加工、半導體等產業的自動化需求穩健，而體積輕巧、彈性靈活、投資回收期短的協作型機器人，便成企業評估自動化解決方案的首選。

協作型機器人業者、全球銷售超過7.5萬台的 Universal Robots（UR）將於8月23日至8月26日參加2023年台北國際自動化工業大展。展出最新生力軍UR20及e系列產品線，其中UR20為全台首度亮相，該產品的特色為，有全新的關節設計，可加速生產周期並處理重型物料。隨著綠色議題在全球供應鏈發酵，企業佈署自動化設備更關注節能、降低碳排的永續解決方案。

相較傳統工業機器人，體積輕巧的協作型機器人所需電力較少，Universal Robots e系列中的 UR10e和UR16e平均耗電量為350W，等同於一般家用果汁機的耗電量。能負載20公斤的UR20也僅耗能 500W，不僅對環境更友善，也能有效節省生產成本。

研調機構Mordor Intelligence數據指出，2023至2028年全球協作型機器人市場年均複合成長率將達20.5％，顯見協作型機器人成長動能強勁。

Universal Robots 隸屬於泰瑞達（Teradyne Inc.），總部位於丹麥奧登斯，子公司與區域據點遍布美國、德國、法國、西班牙、義大利、英國、捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、中國大陸、印度、新加坡、日本、韓國、台灣與墨西哥。Universal Robots 在2008年首度推出協作型機器人，迄今全球已銷售超過7.5萬台。