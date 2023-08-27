樂天女孩Yuri（陳怡叡）被爆熱戀玖壹壹成員春風，男方不僅派司機專車接送，還會進出彼此家門，不過，Yuri昨(26日)發文否認這段戀情，更強調：「將來找到幸福會跟大家分享」，對此，網紅陳沂點出明星只要戀情曝光後，就會急於否認的關鍵，引起網友熱議。

Yuri近來被爆熱戀春風，不過事隔幾天便否認這段戀情，更希望大家不要「看圖說故事」，對此，陳沂表示許多明星被拍到有對象時，都會立刻否認戀情，讓她不禁好奇是否因為「對象不夠優」，才不敢公開承認，雖然理解宅男女神要維持單身形象賺錢，但至少春風算是條件不錯的對象，至少是「8+9裡面最頂的」，讓她不免感嘆：「不被承認，so sad」。

對此，網友紛紛留言：「這種認了一定掉粉」、「起碼要瘦子那一型」、「89最頂還是89」、「不承認通常是為了繼續撈錢」、「維護單身印象，騙宅男們買寫真跟周邊」、「承認就會被粉絲唾棄，兩邊不討好」、「承認就掉粉，減少多金的追求者，百害無一利」，對於有人好奇反問：「有沒有一種可能，是春風嫌Yuri不夠大咖，所以不要她承認」，陳沂則回應：「Yuri算職棒啦啦隊很頂的女神，講出來會讓肥宅羨慕嫉妒恨的頂」。

對於兩人爆出戀情，樂天女孩經紀人表示跟朋友餐敘是正常社交，也希望大家多關注她在球場和戲劇上的表現，春風所屬混血兒娛樂則回應：「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測」。