中油22日宣布，台糖旗下73站加油站加盟中油體系，不僅CIS（企業識別體系）皆更新為台灣中油紅白藍標誌，未來台糖加盟站除原有的台糖加油服務，皆可使用中油pay、會員卡等，另販售中油各種多角化商品；中油、台糖兩家國營事業聯手加盟，提供消費者最好的服務，共創雙贏。

中油強調，這次台糖結盟包涵換成中油CIS，利用台糖加油站定期整修需更換招牌之時機更換，台糖加油站納入中油會員卡、聯名卡、中油PAY系統，有助雙方營運績效、行銷能量加乘發揮。

截至7月底，中油全台加油站據點達1,925站；其中，直營站624站、加盟站1,301站。去年加油站多角化利潤約13.64億元。

台糖推動多角化經營，民國86年跨足加油站事業，於台東成立第一座「台糖中興加油站」，由台灣中油提供油品，開啟中油及台糖合作關係。

中油表示，台糖、中油雙國營事業品牌結盟，除維持原來台糖會員權益和大宗客戶優惠之外，未來消費者至台糖加油站可使用中油VIP會員卡、中油聯名卡、中油PAY、中油捷利卡、計程車優惠卡及禮物卡等加油服務，同時各站也提供中油、台糖各種多角化商品，提供消費者多樣選擇。

中油指出，非常感謝台糖長年支持中油品牌，目前台糖旗下73站加油站CIS已換新裝，中油企業識別紅、白、藍三色標誌分別象徵「熱誠的服務」、「純淨無瑕的品質」及「對國家社會無限的貢獻」，秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」之經營理念，相信台糖加油站加入中油陣營，國營聯手結盟，能夠再創高峰。