台糖73座加油站全面換上中油的招牌。圖為虎山加油站。（曹婷婷攝）

台糖在全台設有73座加油站，年營業額約7、80億元，為持續壯大油品事業，今天宣布與中油加盟，73座加油站全面換上中油「白紅藍」的招牌，擴大服務中油、台糖消費者，台糖董事長楊明州、中油總經理方振仁期待未來攜手再創高峰。

台糖、中油今天上午於仁德區虎山加油站宣告雙方正式結盟，台糖指出，台糖加油站一直都使用中油的油品，但過去台糖加油站使用自己企業識別，目前則已全面換成中油加油站的招牌，未來兩家將共享資源，強化雙方市場競爭力。

台糖董事長楊明州指出，台糖公司從1997年在台東縣設立第一座加油站開始，迄今全台已有73座加油站，比起油品老大哥「中油」來說，這只是零頭，但台糖26年油品事業經營出一番成績，透過今天加盟，希望台糖在中油加持下，油品事業能蒸蒸日上。

他提到，加油跟市民生活息息相關，因應綠能政策，加油站不只是加油功能，也導入電動車充電站、機車換電站等，另也朝向與社區居民生活融合一起，民眾來台糖加油站兼能選購台糖商品。

中油總經理方振仁指出，中油、台糖共同經營加油站迄已26年，2001年國內面臨開放油品自由化競爭，2021、2022年又歷經疫情影響，對經營產生很大衝擊，但中油與台糖攜手克服種種困難，尤其，中油加油站市占率相當高，背後也有台糖一直鼎力相助，今後也將攜手與台糖再創高峰。

副市長葉澤山今天到場見證台糖、中油結盟，他說，每個城市道路拓寬與公共建設、工業區、科學園區建置，如果沒有台糖幫忙，無法達成任務，今天南科成為全世界最大的半導體製造中心，沒有台糖幫忙也不可能達成，感謝台糖的貢獻，也感謝中油讓民眾享受低廉油價，也抑制物價漲。他說，今天兩大國營事業結盟，有別於一般商業結盟，一定能帶給人民更多服務，並對國家永續發展注入活力與創新。