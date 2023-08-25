國內汽油價已連7漲，95無鉛汽油來到32.7元高點。但本周國際原油略走滑，依據油價機制，中油下周一可望微幅調降汽油價每公升0.1元，結束連7漲。但不好消息是柴油，由於日本上調零售價，先前漲幅不足得跟漲，預計會逆勢調升0.5元，續拉柴油連4漲，超級柴油牌價一舉衝破29元。

國際原油走軟，是因伊拉克官員赴土耳其協商石油復運、中國經濟疲軟引發市場擔憂，但後續歐洲成品油庫存下降和美國2年期公債殖利率下滑，可能會支撐油價止跌，因此國內油價走跌空間不會太大。

本周中東指標油價每桶85.54美元，較上週下跌0.74美元，加上台幣走強，依照油價公式，汽油可望微降0.1元，95無鉛汽油牌價估落在32.6元，還是居於高點位置。

至於柴油，雖然國際原油降，每公升估計卻要反漲0.5元。主要是先前中油受亞臨最低價限制，漲幅不足，但本周日本加油站上調柴油售價，中油得補漲。屆時國內加油站超級柴油牌價估會來到29.3元，拉出連4漲。