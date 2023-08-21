台中鍋烤節活動落幕，台中市長盧秀燕抽出壓軸百萬汽車及百組萬元抵用券得主。（林欣儀攝）

為期1個月的「台中鍋烤節」8月17日圓滿落幕，台中市府統計，此次活動吸引489家店參加票選、總投票數達442萬，四大組別冠軍分別為海底撈火鍋、清真恩德元餃子館、屋馬及激旨燒き鳥。市長盧秀燕表示，台中市火鍋、燒烤商機每年約80億元，透過活動盼推升至百億以上，也在疫情後振興經濟。

台中鍋烤節7月17日開跑，21日揭曉4大組別冠軍，市長盧秀燕上午特別到冠軍店家張貼紅榜，並在記者會中抽出壓軸百萬汽車及百組萬元抵用券，幸運中獎的是住在北區、從事補教業的林先生，他接到盧秀燕Call Out電話，一時還不敢相信，開心說要把車子送給家人使用。

盧秀燕表示，台中市火鍋、燒烤都很興盛，全市大約有1000家店，市府為振興經濟、促進消費與餐飲業能見度，首度舉辦鍋烤節，短短1個月創下442萬投票數，更讓做為投票使用的「台中通暨台中購物節」APP下載人數突破195萬，明年一定再辦。

盧秀燕指出，全台火鍋、燒烤商機每年商機約500億，台中市就占了約80億，盼透過這項活動能推升到百億。市府在疫情後推出系列振興經濟的活動，第一波是發放物調券振興市場及夜市、商圈，第二波則是鍋烤節、成功帶動業績成長3成，兩場活動都很成功，接下來最大型的台中購物節將登場，要一直辦到年底。