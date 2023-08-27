台中市豐原區一名43歲林姓男子與50歲王姓女子交往，後來林男卻因感情生變，今年4月持西瓜刀猛刺王女12刀，竟還欲將她帶到山區燒死，但因途中遭遇車禍，警方到場發現渾身是血的王女，此案才被曝光。如今全案經由法院審理，林男被依殺人未遂罪嫌判刑8年2月，全案可上訴。

回顧案情，林男因與王女爆發感情糾紛，4月15日清晨5時7分許埋伏在她住家附近，等到王女準備開車出門，便用事先備妥的空氣槍砸破窗戶，很快就被她噴辣椒水回擊，結果林男拿出西瓜刀揮砍逃跑不及的王女頭部、頸部、上半身12刀，造成她身受重傷，就連鼻子也被削掉。

後來林男駕車開往觀音山納骨堂（豐原市第十二公墓），企圖縱火燒死王女，結果行經南陽路與永康路口，因沒注意路況追撞前方貨車，警方到場發現渾身是血的王女，立刻將她和胸骨骨折的林男送醫急救，並在車上搜獲林男的作案用具，此案才被曝光。

王女當時接受緊急手術，一度住進加護病房治療長達17天，所幸經過搶救撿回一命，林男在被檢方偵訊期間坦承犯行，並稱車上的汽油是打算和王女「同歸於盡」，被依殺人未遂罪嫌起訴。

法官審理過後，認為林男面對感情不以和平溝通解決，反而心生怨懟，竟還持刀揮砍王女，手段相當兇殘且漠視人命、殺意堅決，外加林男至今尚未取得王女和解與諒解，因此依照殺人未遂罪判刑8年2月，全案可上訴。

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