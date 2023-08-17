大家房屋企劃研究室總監郎美囡17日指出，高雄市高價住宅市場的新案價格，居高不下，中古市場賣方，大都在相對低點買進，因此，現在出售有增值空間，近期購入的屋主也沒有受迫大環境壓力而降價求售，反而看好後市發展，因此，買方觀望讓交易量縮，但，價格帶仍向上挺進。

郎美囡表示，高雄市豪宅市場交易量雖受市場下行而影響，但成交總價、單價依然亮眼表現，觀察今年上半年，高雄市最高單價豪宅都站穩6字頭大關，今年「雄崗信義美術館」高樓層以單價63.2萬元售出，總價高達1.73億元，去年同期最高單價則為「京城帝寶」，成交單價每坪61萬元，總價1.02億元，高雄市豪宅單價冠軍，不但單價維持在6字頭，且總價皆破億。

住商不動產高雄龍華國小加盟店店東莊宗穎指出，高雄市豪宅在房市多頭時，價格上揚空間不大，因此，市場交易量下行對價格的衝擊性小，此外，購置豪宅者都屬於高雄市金字塔頂端客戶，財務能力強，故不易受政策及經濟面影響而降價拋售。

莊宗穎表示，由於賣方對價格都相當堅持，開價略為讓利便有自用買方接手，現階段主力買盤以醫師、自營商居多，值得一提的是，台積電確定在楠梓產業園區興建2奈米廠房，給市場一顆定心丸，近期看屋量明顯增加，科技產業帶動下高端市場可期。

高雄市豪宅新案市場也一再傳出高價，位於鼓山區的預售案「御皇苑」出現7字頭高價，刷新高雄市豪宅紀錄，甚至非豪宅主流地區的鳥松區，也出現高價，建案「景中泱」今年6月有一筆單價53.4萬元、總價7,240萬的交易。

郎美囡表示，賣方對於通膨及科技產業帶動效果，仍具信心，儘管央行不動產選擇性信用管制，限制購買高價住宅貸款最高4成，且沒有寬限期，確實有效壓制高雄市總價4,000萬以上住宅的買氣，但市場價量磨合1年多，價格沒有大幅鬆動，買方只能接受價格或持續觀望，形成量縮價漲的局面。