統一投信表示，統計1990年至2022年數據，加權指數在8月及9月多呈現下跌，平均單月跌幅為2.2％及2.64％，為12個月份中跌幅最大，而10月則多呈現平盤。但短線修正並橫向整理後，指數通常會在第4季迅速反彈，且這個漲勢行情往往會延續到隔年4月。11月至4月平均單月漲幅在1.14％～3.9％，也是一年當中表現最好的期間。若投資人在9月進場，指數剛好位於低檔，有很高機率享受後續股市反彈並持續上揚的獲利空間。

台股之所以會有這樣的節奏，主要受到產業景氣、新產品推出慣性、財報與節慶效應等因素影響。今年受到終端需求疲弱影響，加上第三季營運展望普遍不如預期，台股第三季出現旺季不旺現象，而今年盤面獨強的AI，也進入漲多拉回的劇烈震盪，使台股8月進入短線修正。統一投信指出，AI已逐漸形成長線的產業新發展趨勢，近期正是分辨真假AI的好機會，此外，多家指標企業在法說會釋出展望，表示上半年即為營運谷底，下半年將逐季迎來復甦，對台股中長線行情正向看待。

統一投信新推出的這檔高股息主動式台股基金，將於9月4日～9月8日募集，預計於9月中下旬進場布局。基金投資方針是先選出高股息資產池做為避震器，再從中精選高成長股。投資方向將會聚焦全球三大主流趨勢，包括AI受惠股、創新產品供應鏈及符合ESG潮流的能源轉型商機。目標為帶領投資人領息、填息、還賺資本利得。基金提供累積型及月配息兩級別。募集期間單筆申購只要1萬元起，還有手續費優惠。