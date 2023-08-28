隨著全球對氣候變遷的高度關注，群電作為電源供應器領域的領導廠商，肩負著推動地球永續發展的使命。在2022年，群電即通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）的審核，並透過節能改善專案、太陽能發電及產品能效提升等實際作為，積極進行減碳行動。檢視公司2022年的減碳成果，溫室氣體減量與溫室氣體排放強度下降均優於SBTi審查2022年目標。其中絕對排放量的部分，範疇一（公司製程或設施之直接碳排)加範疇二較基準年2020年減量16.3％（SBTi審查2022年目標為減量8.4％），範疇三（價值鏈）銷售產品之使用較2020年減量28％（SBTi審查2022年目標為減量5％）。

多年來，群電一直致力於智慧節能解決方案的研發與推廣，並將環境友好和社會責任等核心價值融入產品設計之中，積極減少企業經營對地球環境的負面影響。今日群電再宣布正式加入全球再生能源倡議「RE100」，並訂下了2050實現淨零碳排的目標，展現了公司對減少碳排放和實現碳中和的堅定決心。

群光集團董事長許崑泰表示，群光集團成立至今已40年，希望藉由實際的減碳活動，減緩全球氣溫上升的速度，為全球永續發展盡一份心意。為達成2030年100％使用再生能源，已擬定各廠區短、中、長期落實計畫，同時規劃建置碳管理系統平台，提升碳管理數據準確性與蒐集資料效率，進行溫室氣體排放減量目標設定，以加速淨零轉型，目標為2050年達成淨零排放，成為全球客戶信賴的永續夥伴。」

群電總經理曾國華表示，群電必須採取積極行動以確保地球的永續發展。承諾在2030年100％使用再生能源以及2050年實踐淨零，對公司來說是非常挑戰的目標，但是沒有承諾就永遠不會達到，希望透過具挑戰性的減碳承諾，刺激內部同仁更積極的啟動各項能源效率提升計畫，也希望讓客戶和供應商看到群電的決心，未來公司將不懈努力，逐步推動永續價值鏈的實現。」

為達成2030年100％使用再生能源的目標，群電計畫在主要的生產據點水平展開相關有效措施，例如建置太陽能發電及導入自行開發的IWA（Intelligent Wireless Access）系統，該系統包括了碳管理平台、能源流向管理等，進一步減少能源浪費及盤查碳熱點。在外部層面上，將透過各地的綠電交易平台，與合法合規的電廠進行購電協議（PPA, Power Purchase Agreement）的簽訂，並購買再生能源憑證（RECs, Renewable Energy Certificates），致力於達成全公司百分百使用再生電力。

展望未來，群電將繼續加強ESG相關的行動，不斷創新綠色產品和解決方案，提高再生能源在業務活動中的比例，進一步減少整體碳排放。未來更希望透過整合上下游合作夥伴的力量，積極應對氣候變化的挑戰，逐步實現2050年的淨零目標。