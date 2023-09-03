南韓人氣女團BLACKPINK自2022年陸續在亞洲、北美洲、歐洲與大洋洲等城市舉行大型世界巡迴演唱會，且演唱會門票一開賣便銷售一空，可見他們在全球的高人氣，而她們也創下全球女團歷史最高的演唱會收益紀錄；不過在近日公布的8月份的韓國藝人個人品牌價值中，四人卻僅JISOO進入前十，冠軍則由出道才剛滿一年的「怪物新人」NewJeans成員Minji拿下。

根據美國媒體《ALL K-POP》報導，BLACKPINK此次巡演，2個月的時間就為她們帶來7800萬美元（約24億元臺幣）效益，而整輪巡演預估也將創造2億6450萬美元（約84億元臺幣）的收益，創下全球女團歷史最高的演唱會收益紀錄，連YG娛樂2023年第一季的財報顯示，公司營業利潤主要來源也是旗下藝人的巡演。

不過，在韓國企業每月透過各種項目數據分析K-POP圈內偶像個人品牌價值中，8月份的偶像個人評價數據顯示，BLACKPINK成員只有JISOO排在第6名，其他成員LISA落在第18名，Rosé則緊隨其後排在第19名，Jennie則不在前30名內。

然而，本月最大贏家為女團NewJeans，其中成員Minji自今年2月接下Chanel品牌大使後，讓她穩坐第1名，甚至被封為新一代「人間香奈兒」，至於其他成員Hanni與Haerin拿下第3名與第4名，Heyin與Danielle則分別排在第8與第9名，力壓圈內眾多的前輩。