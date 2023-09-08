維田主攻智慧製造、智慧醫療、智慧交通領域皆有穩定的剛性需求，公司觀察目前市場需求稍有放緩，然維田擁不銹鋼防水、安全防爆、AI機械學習、Edge Computing、多協議Gateway、AoI Vision視覺檢查、機器人與無人搬運車等七大核心技術，能快速應變市場需求，中長期將回歸基本核心競爭力，提供客戶豐富的智慧解決方案。

全球2050年淨零碳排放目標明確，加上全球電動車產業趨勢興起，預期將帶動充電樁基礎建設的剛性需求興起，維田所研發的充電樁HMI解決方案，提供充電樁最佳核心控制能力，目前已少量出貨，並積極爭取歐美客戶。此外，各產業近年也加速能源轉型，並明確智慧綠能等趨勢發展，維田目前也朝向能源管理、能源監控、產業節能等範疇前進，在各地政府政策全力加持下，新能源產業鏈成長可期。

維田除持續深耕美國及歐洲市場外，亦將加速海外市場布局速度，9月將前往美國參加拉斯維加斯國際包裝展(PACK EXPO LAS VEGAS2023)，此展為北美地區最大規模之包裝工業展，維田將展出不鏽鋼工業電腦與機器視覺等產品，應用於食品自動化包裝與食品智慧加工，將進一步提升維田產品在美國的能見度及形象。維田持續透過與全球供應鏈夥伴合作強化營運彈性，即時提供客戶有效率且高品質的產品服務，未來也將持續開拓新市場布局，維持公司中長期穩健的成長動能。