三星1日股價勁升6.13％，報71,000韓元，創下2021年1月以來最大單日漲幅，也是近一個月來首次站上70,000韓元大關。今年迄今三星股價累計大漲28％，漲幅約是大盤的2倍。

根據韓媒報導，全球DRAM龍頭三星8月向輝達提供第四代HBM3晶片樣本，供後者的A100和H100繪圖處理器（GPU）進行品質驗證，三星已在8月31日通過品質測試。

產業消息人士表示，完成品質測試後，三星最快自10月起向輝達出貨HBM3。雙方亦對三星明年供應HBM3達成協議，輝達明年的HBM3需求可能有30％由三星供應。

截至目前，全球第二大DRAM製造商SK海力士是輝達的HBM3獨家供應商，三星進入輝達供應鏈的消息出爐後，SK海力士股價收低1.5％，報120,000韓元。

花旗指出，三星為輝達供應HBM3將有助提振前者明年的獲利。花旗分析師Lee Se-cheol預期，三星明年營業利率可望年增7％。花旗亦將三星的目標價由110,000韓元上修至120,000韓元。

三星不久前成功通過超微（AMD）Instinct MI300加速器的HBM3認證測試，將為該公司供應HBM3。

產業人士表示，三星拿到輝達和超微的大單，明年在全球HBM晶片市場的市占率可能突破50％。

熟知內情人士透露，三星正就為輝達的GPU與超微的CPU提供晶片封裝服務，與兩家企業進行進一步協商。輝達的晶片封裝向來倚重台積電，隨著台積電的封裝產能幾乎滿載，輝達和其他無晶圓廠客戶開始求助其他代工廠。

另一方面，三星1日宣布，該公司採用12奈米製程技術，開發出產業首款、並是最高容量的32GB DDR5 DRAM。