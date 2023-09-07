這兩大指數已連續8天收高，今年以來上漲逾25%，成為全球表現最佳的市場之一。

大和證券分析師表示，投資人相當看好日股，但出現了一些負面消息，美國公債殖利率走高，讓人們變得比較務實一些。

美國最新發布的服務業數據意外強勁，使聯準會利率可能升得更高、高得更久的預期升溫，帶動美國10年期與2年期公債殖利率走高，這種無風險資產的報酬率提升，給美國科技股等成長型股票帶來壓力，日股也出現類似的反應。

愛德萬測試（Advantest）跟進大客戶輝達下跌近5%，是表現最差的個股之一。

隔夜輝達股價跌逾3%。

日圓走軟提振出口類股，抵消了一些避險情緒。早盤日圓一度貶至147.85兌一美元，創下10個月新低。

三菱重工上漲2.6%，股價創下26年半高點。日本在稍早前成功發射搭載智慧型月球登陸器的H-IIA火箭，而此款火箭由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱重工共同研發，發射任務也是由三菱重工負責進行。