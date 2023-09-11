東證一部指數微升0.06%，收在2360.48點，價值股指數漲0.71%，成長股跌0.66%。

在《讀賣新聞》周末發布的訪問中，日本央行總裁植田和男表示，央行可能在即將達成2%通膨目標時結束負利率政策，這意味著該行可能在年底前升息。

Phillip Securities交易部門主管Takehiko Masuzawa表示，其影響直接反映在今天的市場上，由金融股領漲，地產股則遭到痛擊。市場並沒有全面崩跌，價值股仍然上漲。

東證銀行股指數大漲4.69%，在33大類股中表現最佳，並創下去年12月20日以來最大單日漲幅。

保險股漲2.15%，券商股漲1.21%。

日經指數前十大漲幅個股以金融股最風光。Resona Holdings大漲6.54%，排名第一。三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）漲5.34%，三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）漲4.29%。

地產股跌3.22%，表現最疲弱。三井不動產（Mitsui Fudosan）跌4.27%，在日經指數中跌幅最大，其同業三菱地所（ Mitsubishi Estate）跌4.07%，住友不動產（Sumitomo Realty & Development）跌3.5%。

晶片股亦走跌，東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）分別收跌2.98%和3.54%。