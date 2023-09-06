恆生科技股指數暫跌1.3%，成分股跌多漲少，東方甄選跌4.2%，跌幅最大；比亞迪電子漲1.5%，表現最佳。
受原油價格上漲帶動，中海油漲1%，報13.84港元，再創52周新高。
大陸地產股走勢分歧。融創獲納入「港股通」，股價再漲14%。碧桂園已付1.8億境外債，股價上漲近5%。潤地、龍湖暫跌近1%。
原油運輸指數創下逾18個月新低，中遠海能目前跌7.2%，稍早前一度重挫近10%。
騰訊跌1.5%，儘管該公司可能在明日舉辦全球數字生態大會上推出AI聊天機器人。
國際油價創下11個月新高，帶動美元和美國公債殖利率齊揚，並給美股帶來壓力，周三香港恆生指數盤中跌0.7%，報18326.10點。國企股(H股)跌0.76%，為6348.08點。
恆生科技股指數暫跌1.3%，成分股跌多漲少，東方甄選跌4.2%，跌幅最大；比亞迪電子漲1.5%，表現最佳。
受原油價格上漲帶動，中海油漲1%，報13.84港元，再創52周新高。
大陸地產股走勢分歧。融創獲納入「港股通」，股價再漲14%。碧桂園已付1.8億境外債，股價上漲近5%。潤地、龍湖暫跌近1%。
原油運輸指數創下逾18個月新低，中遠海能目前跌7.2%，稍早前一度重挫近10%。
騰訊跌1.5%，儘管該公司可能在明日舉辦全球數字生態大會上推出AI聊天機器人。
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