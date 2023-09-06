周三日經225指數晨收漲0.68%，為33,262.48點，可望創下8月初以來收盤新高。

東證一部指數早盤漲0.65%，收在2393.34點，創下33年來新高。

兩大指數可望連漲第八個交易日，是日經指數自5月中旬以來、東證指數自4月中旬維持最長的連漲記錄。

IG Market分析師Tony Sycamore表示，美元兌日圓持續攀升使日本出口業的競爭力提高，他看好日經指數今年可能升至35,000點，「目前我沒有看到任何事會打亂美元兌日圓匯率或日經指數走勢，它們看起來都非常強勁」。

日圓貶至147.82兌一美元，運輸設備股晨收漲1.16%，本田漲1.95%，豐田漲1.33%，馬自達漲3.58%。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布自願減產行動延長至年底，周二紐約期油收漲1.14美元或1.33%，報每桶86.69美元，盤中最高站上88.03美元，創下去年11月以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.04美元或1.17%，報每桶90.04美元，為去年11月以來首度重返90美元大關，盤中一度觸及91.14美元，創下去年8月以來新高。

Inpex漲2.11%，是日經指數表現最好的能源股。

油炭股漲1.15%，在東交所33大類股中表現最佳。

礦業股亦表現出色，晨收漲1.54%。

券商股、保險股與銀行股分別上漲1.54%、1.07%和0.99%，因長期債息上揚改善其投資環境。

晶片股亦走強，愛德萬測試漲2.7%，東京威力科創漲0.9%。