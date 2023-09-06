圓展近年深入研發智聯健康解決方案，MD330U廣泛而深入運用在遠距會診、手術室直播和遠距巡房，成為醫療領域的關鍵要角。MD330U搭載4K超高解析度、30倍光學變焦和PTZ攝影機精密流暢運鏡；更擁有領先業界的可拆式鏡頭，方便手持做1公分近距拍攝，協助醫護人員精準捕捉每個細節。此外著眼於醫療人員的反饋，MD330U加入AI臉部追蹤及AI收音降噪技術，此一新技術不僅將大大提升醫療團隊的工作效率，同時亦協助病患和護理站進行雙向通話，聯繫零時差。

圓展最新上市的MD120UI，也將於泰國國際醫療展中首度亮相，此款4K醫療級PTZ攝影機透過AI演算法，可一鍵鎖定並特寫病患的臉部或眼睛（AI Facial /Eye Tracking），確保遠端病情監測更加準確與全面；4K超高解析度和20倍光學變焦鏡頭，協助細緻觀察病患狀況；以及在低光源下自動開啟紅外線（IR）夜視，讓專業醫護人員更智能、更高效地實現全天候照護。