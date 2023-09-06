周三（6日）美股延續9月初以來的跌勢，3大指數同步走跌，道瓊工業指數大跌逾180點。隨著美國國債殖利率攀升，加上原油價格上漲加重通膨疑慮，投資人憂心美國聯準會（Fed）恐進一步升息。

截至台北時間6日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌188.82點（或0.55%），暫報34453.15點；那斯達克指數下跌170.11點（或1.21%），暫報13850.84點；標普500指數下跌38.21點（或0.85%），暫報4458.62點；費城半導體指數下跌50.53點（或1.37%），暫報3633.26點。

5大科技巨頭集體走跌，蘋果慘跌逾3%，亞馬遜跌逾1%，微軟、臉書母公司Meta與谷歌母公司Alphabet跌近1%。半導體類股方面，輝達暴跌近4%，超微跌1.10%，積電ADR與聯電ADR均跌逾2%。

美國合眾銀行財富管理部門資本市場研究主管Bill Merz表示，油價上漲確實助長了通貨膨脹的風險，而通膨風險會影響債券殖利率，並影響到Fed與其未來貨幣政策。